Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle auf vereister Fahrbahn verloren - mit Fahrzeug überschlagen

Dermbach (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin befuhr heute Vormittag die Bundesstraße 285 von Urnshausen in Richtung Dermbach. Auf einer Geraden versuchte sie einen anderen Pkw zu überholen, verlor auf der vereisten Fahrbahn jedoch die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Straße ab und überschlug sich samt Fahrzeug. Sie selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, ein 4-jähriges Kind im Auto verletzte sich leicht und ein einjähriges Kind erlitt schwere Verletzungen.

