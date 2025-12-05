LPI-SHL: Mit dem Auto erfasst

Waldau (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte es im Heizungsraum einer Firma im Gewerbegebiet "Im Horn" in Waldau. Der Brand griff nicht auf weitere Räumlichkeiten über und wurde erst bemerkt, nachdem die Flammen bereits selbstständig erloschen waren. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

mehr