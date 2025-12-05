LPI-SHL: Mit dem Auto erfasst
Springstille (ots)
Freitagmorgen (05.12.2025) fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Suhler Straße in Springstille in Richtung Schmalkalden. Plötzlich querte ein 9-jähriges Kind die Fahrbahn. Die Frau im Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Das Kind stürzte und kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
