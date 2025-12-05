PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel Geld verloren

Zella-Mehlis (ots)

Eine Frau aus dem Raum Zella-Mehlis investierte auf Anraten eines 
unbekannten Mannes, welchen sie über einen Social Media Kanal 
kennengelernt hatte, in eine "lukrative" Geldanlage. Um vermeintliche
Verwaltungsgebühren zu bezahlen, überwies die Frau mehrfach Geld auf 
verschiedene Konten. Sie versendete eine Kopie ihres 
Personalausweises, bestätigte ihre Identität über mehrere 
Identifikationsverfahren und erhielt daraufhin eine Kreditkarte, für 
welche sie unwissentlich den Tätern Zugriff gewährte. Bei allen 
Aktionen leiteten die Betrüger die Frau an. Ihr wurde für ihre 
Investitionen ein Vermögen von 100.000 Euro virtuell angezeigt, auf 
welches sie jedoch keinen Zugriff hat. Bevor der Betrug auffiel, 
hatte sie bereits über 30.000 Euro investiert.
Seien Sie misstrauisch und überprüfen Sie die Möglichkeiten einer 
Geldanlage im Internet sorgfältig. Übersenden Sie niemals Kopien 
Ihrer persönlichen Dokumente an Ihnen unbekannte Personen. Sollten 
Sie durch einen Fall von Betrug geschädigt worden sein, erstatten Sie
Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

