Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Viel Geld verloren

Zella-Mehlis (ots)

Eine Frau aus dem Raum Zella-Mehlis investierte auf Anraten eines unbekannten Mannes, welchen sie über einen Social Media Kanal kennengelernt hatte, in eine "lukrative" Geldanlage. Um vermeintliche Verwaltungsgebühren zu bezahlen, überwies die Frau mehrfach Geld auf verschiedene Konten. Sie versendete eine Kopie ihres Personalausweises, bestätigte ihre Identität über mehrere Identifikationsverfahren und erhielt daraufhin eine Kreditkarte, für welche sie unwissentlich den Tätern Zugriff gewährte. Bei allen Aktionen leiteten die Betrüger die Frau an. Ihr wurde für ihre Investitionen ein Vermögen von 100.000 Euro virtuell angezeigt, auf welches sie jedoch keinen Zugriff hat. Bevor der Betrug auffiel, hatte sie bereits über 30.000 Euro investiert. Seien Sie misstrauisch und überprüfen Sie die Möglichkeiten einer Geldanlage im Internet sorgfältig. Übersenden Sie niemals Kopien Ihrer persönlichen Dokumente an Ihnen unbekannte Personen. Sollten Sie durch einen Fall von Betrug geschädigt worden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

