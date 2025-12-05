Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß geflüchtet

Schwarza (ots)

Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr wendete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grauen Seat in der Königsbergstraße in Schwarza. Dabei stieß er mit dem Pkw-Heck gegen eine dortige Grundstücksmauer und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Ohne anzuhalten, um den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, fuhr der Verursacher mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0315854/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

