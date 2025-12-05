Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Lagerhalle

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Sie entwendeten unter anderem Lebensmittel. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Entwendungsschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0315178/2025 beim Inspektionsdienst Suhl.

