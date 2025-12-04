LPI-SHL: Geldbeutel aus Auto geklaut
Suhl (ots)
Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 23:50 Uhr auf bislang ungeklärte Weise eine Handtasche sowie einen Geldbeutel aus einem schwarzen Hyundai. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl abgestellt. In der Geldbörse befanden sich der Personalausweis, der Führerschein, die Bankkarte sowie weitere Dokumente der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Gegenstände nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0314767/2025 entgegen.
