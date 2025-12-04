LPI-SHL: Haftbefehl erlassen
Schleusingen (ots)
Der am Mittwoch im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Suhl vorläufig festgenommene 37-jährige Mann wurde am heutigen Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell