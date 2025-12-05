LPI-SHL: Hauswand durch Unfall beschädigt
Schmalkalden (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Dienstagmorgen bis Mittwochvormittag vermutlich beim Parkvorgang gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Auer Gasse in Schmalkalden und verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. An der Wand entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0315172/2025 entgegen.
