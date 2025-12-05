LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Zella-Mehlis (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Sie entwendeten unter anderem Lebensmittel. Was genau gestohlen wurde und wie hoch der Entwendungsschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise ...

