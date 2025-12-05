LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz
Suhl (ots)
Ein E-Scooter-Fahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der Ilmenauer Straße in Suhl. An seinem Fahrzeug war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb sich die Polizisten des Suhler Inspektionsdienstes zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz und ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige.
