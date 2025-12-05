PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherungsschutz

Suhl (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer fuhr Donnerstagnachmittag auf der Ilmenauer Straße in Suhl. An seinem Fahrzeug war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht, weshalb sich die Polizisten des Suhler Inspektionsdienstes zu einer Verkehrskontrolle entschlossen. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz und ein mit dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Den Mann erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

