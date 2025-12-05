LPI-SHL: Missglückter Überholvorgang
Bad Salzungen (ots)
Freitagvormittag (05.12.2025) wollte ein 88-jähriger Autofahrer auf der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen einen anderen Pkw überholen. Während des Überholvorgangs verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle, fuhr über eine Wiese, durch eine Hecke und in ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr sicherte den Zugang zu dem Haus. Einsturzgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Der Senior verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
