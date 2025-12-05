PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Missglückter Überholvorgang

Bad Salzungen (ots)

Freitagvormittag (05.12.2025) wollte ein 88-jähriger Autofahrer auf der Kaltenborner Straße in Bad Salzungen einen anderen Pkw überholen. Während des Überholvorgangs verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle, fuhr über eine Wiese, durch eine Hecke und in ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr sicherte den Zugang zu dem Haus. Einsturzgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Der Senior verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

