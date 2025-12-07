Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallfluchten

Hildburghausen (ots)

Eine Unfallflucht wurde bekannt am 05.12.2025, 07:30 Uhr, welche sich in Schleusingen, Klosterstraße ereignet hatte. Der Geschädigte stellte am Vorabend gegen 21:10 Uhr seinen Pkw VW Passat auf einer Parkfläche in dieser Straße ab. Am nächsten Morgen stellte er einen Unfallschaden an der vorderen linken Ecke fest. Der Schaden beträgt ca. 2500,- Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Vormittag des 06.12.2025 auf dem Parkplatz des Groschenmarktes in Eisfeld. Eine Mitarbeiterin stellte ihren Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz gegen 09:00 Uhr ab. Gegen 11:30 Uhr informierte eine Kundin die Mitarbeiterin darüber, dass an ihrem Pkw ein anderer Pkw gefahren ist und sich in unbekannte Richtung entfernt hatte. Am Pkw entstand Schaden am Radkasten udn der Felge in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Noch eine Unfallflucht ereignete sich in Hellingen. Eine Anwohnerin stellte ihren Pkw vor ihrer Wohnanschrift auf einer Parkfläche ab. In der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr des 06.12.2025 fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen ihren abgestellten Pkw. Es entstanden Kratzer am hinteren Stoßfänger rechts in Höhe von ca. 500,- Euro.

Zeugen zu den Unfallfluchten werden gesucht.

