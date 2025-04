Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnhaus

Römerberg (ots)

Am Sonntag (27.04.2025), gegen 16:30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Straße Im Blümel in Römerberg zu einem Brand im Bereich des Dachstuhls. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell