Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: 2 Graffitis in Steinbach-Hallenberg

Suhl (ots)

In Steinbach-Hallenberg wurden durch Unbekannte wurden eine Hausfassade im Gräfenweg und in der Bismarckstraße ein Garagentor mit Sprühfarbe besprüht. Wer hier etwas beobachtet hat und Informationen zum Täter oder dem Tatgeschehen geben kann,meldet sich bitte im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

