FW Wathlingen: Beeindruckender Vortrag: Sicheres Arbeiten "Im Gleis" - Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde bilden sich gemeinsam fort

Großmoor (ots)

Am 21.11.2025 versammelten sich die Ortsfeuerwehr Großmoor sowie Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehren Adelheidsdorf, Nienhagen und Wathlingen zu einer besonderen Fortbildungsveranstaltung im Gerätehaus Großmoor. Im Mittelpunkt stand das sichere Arbeiten an und in Gleisanlagen - ein Thema, das für die Einsatzkräfte der Samtgemeinde von großer Bedeutung ist, da Bahnanlagen das tägliche Bild prägen und immer wieder Schauplatz anspruchsvoller Einsätze sind. Um die Sicherheit der Kameradinnen und Kameraden im Gleisbereich weiter zu erhöhen, konnte mit Stefan Wolff ein erfahrener Bundespolizist als Referent gewonnen werden. Vor rund 30 Feuerwehrleuten hielt Stefan Wolff einen spannenden und praxisnahen Vortrag, der durch eindrucksvolle Erlebnisse aus dem Einsatzalltag bereichert wurde. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Einblicke in den Aufbau von Gleisanlagen, das richtige Verhalten bei Unfällen, die Gefahren von Oberleitungen sowie die einzuhaltenden Sicherheitsabstände. Darüber hinaus wurden aktuelle Informationen zum ETCS-System (European Train Control System) und zur korrekten Interpretation von Bahnkilometern zur schnellen Lokalisierung von Einsatzstellen vermittelt. Besonders hervorzuheben ist der intensive Austausch nach dem Vortrag: Die Einsatzkräfte nutzten die Gelegenheit, um Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. Dieser Dialog ist von unschätzbarem Wert, denn im Ernstfall zählt das reibungslose Zusammenspiel aller Beteiligten. Die Veranstaltung unterstreicht eindrucksvoll das Engagement der Feuerwehren in der Samtgemeinde, sich kontinuierlich fortzubilden und gemeinsam für mehr Sicherheit im Einsatz zu sorgen. Dank des fundierten Fachwissens von Stefan Wolff und der regen Beteiligung aller Anwesenden konnten die Feuerwehrleute zahlreiche wichtige Erkenntnisse mit nach Hause nehmen - ein Gewinn für jede einzelne Einsatzkraft und die gesamte Samtgemeinde.

Text: Timm Conrad,Ortsbrandmeister Ortsfeuerwehr Großmoor

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell