FW Wathlingen: Motorkettensägenausbildung in der Samtgemeinde Wathlingen - 11 Einsatzkräfte absolvieren das Modul B

Nienhagen/ Adelheidsdorf (ots)

Vom 13.11. bis zum 15.11. fand in Nienhagen undAdelheidsdorf wie schon im Januar eine samtgemeindeweite Ausbildung an der Motorkettensäge statt. Aufbauend auf die am Jahresanfang stattgefundene Ausbildung des Modul A konnten elf Einsatzkräfte an einem Abend und zwei Praxistagen ihr Wissen vertiefen und den Umgang mit, sowie das Fällen von Starkholz erlernen. Somit sind sie geschult und berechtigt, im Einsatz mit allen Arten von Bäumen umgehen zu können. Nötig werden diese Kenntnisse, wenn umgestürzte Bäume und Äste Straßen und Wege blockieren oder drohen, auf diese zu Stürzen. Der durch die Samtgemeindefeuerwehrausbildung organisierte und von Olaf Berkig, Fachkraft für Arbeitssicherheit, durchgeführte Lehrgang stärkt damit nachhaltig die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr.

