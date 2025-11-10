Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Feuerwehr birgt verendete Schwäne aus Teich

Bild-Infos

Download

Wathlingen (ots)

Am 10.11.2025 wurde die Ortsfeuerwehr Wathlingen um 09:27 Uhr im Rahmen der Amtshilfe für das Veterinäramt des Landkreises Celle zum Klärwerk Wathlingen alarmiert. In einem ehemaligen Klärteich, welcher sich neben der Anlage befindet, sollten mehrere verendete Schwäne treiben, welche durch das Veterinäramt nicht geborgen werden konnten. Vor Ort bestätigte sich die Meldung; ein Schwan lag bereits am Rand des Teichs, drei weitere Tiere trieben noch auf dem Wasser. Da der Verdacht der Geflügelpest besteht, rüsteten sich zwei Einsatzkräfte mit Schutzanzügen und Masken aus. Zum Erreichen der Vögel wurde ein Schlauchboot der Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache zur Einsatzstelle nachgefordert. Die verendeten Tiere konnten erfolgreich geborgen und an das Veterinäramt übergeben werden. Nach etwa 2 Stunden konnten die ca. 10 Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Die Feuerwehr kann keine Angaben zur tatsächlichen Erkrankung der Tiere machen.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell