FW Wathlingen: Ausgetretenes Heizöl sorgt für Gefahrguteinsatz

Nienhagen (ots)

Am 17.11.2025 wurde die Ortsfeuerwehr Nienhagen und der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen um 10:15 Uhr nach Nienhagen alarmiert. Hier war es beim Betanken von Heizöltanks zu einem Austritt von Heizöl in mehrere Kellerräumlichkeiten gekommen. Vor Ort wurde die ausgetretene Menge durch die Einsatzkräfte auf ca. 100-200 Liter geschätzt. Die Kellerräume verfügten über keine Abflussmöglichkeit, sodass eine weitere Ausbreitung des Öls ausgeschlossen werden konnte. Die ausgelaufene Menge wurde mithilfe von Schiebern gesammelt und in öldichte Gefäße umgefüllt. Diese werden durch eine Fachfirma abgeholt. Für die ca. 25 Einsatzkräfte war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet.

