LPI-SHL: Zeugen in Suhl gesucht

Hildburghausen (ots) - Eine Unfallflucht wurde bekannt am 05.12.2025, 07:30 Uhr, welche sich in Schleusingen, Klosterstraße ereignet hatte. Der Geschädigte stellte am Vorabend gegen 21:10 Uhr seinen Pkw VW Passat auf einer Parkfläche in dieser Straße ab. Am nächsten Morgen stellte er einen Unfallschaden an der vorderen linken Ecke fest. Der Schaden beträgt ca. 2500,- Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Vormittag des 06.12.2025 auf dem Parkplatz des ...

