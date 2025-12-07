LPI-SHL: Zeugen in Suhl gesucht
Suhl (ots)
In der Auenstraße 15 wurden am 25.11.2025 Beschädigungen an der Schranke des Außenfahrstuhls festgestellt. Für Informationen zum möglichen Verursacher melden sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl oder unter 03681-369-0.
