Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zahlreiche Gartenlauben aufgebrochen

Meiningen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 04.12.2025 zum Samstag, dem 06.12.2025 verzeichnete die Polizei gleich mehrere Einbruchsserien in insgesamt drei Kleingartenanlagen in Meiningen. So wurde zunächst am Freitag im Defertshäuser Weg sowie in der Werrastraße, am Samstag dann auch in der Dammstraße der Einbruch in jeweils mehrere Parzellen gemeldet. Hierbei gingen die bislang unbekannten Täter nahezu identisch vor. Die Eingangstüren der Lauben wurden teilweise mit roher Gewalt, teilweise auch mittels Werkzeug geöffnet. In den meisten Fällen wurde nichts entwendet. Worauf es die Täter abgesehen hatten, war nicht zu erkennen. In vereinzelten Fällen wurde das Fehlen von Werkzeug, Nahrungs- und Genussmitteln festgestellt, was wiederum in anderen Lauben unangetastet blieb. Wenngleich auch der Entwendungsschaden überschaubar blieb, so entstand doch bei jedem Angriff durch die nunmehr unverschließbaren Türen und Beschädigungen an den Lauben ein insgesamt beträchtlicher Sachschaden und den Pächtern ein großes Ärgernis in der Vorweihnachtszeit. Es wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet, sowie auch polizeiliche Präventivmaßnahmen veranlasst. Die Polizei rät Gartenpächtern, während der gewohnheitsgemäß schwach frequentierten Wintersaison insbesondere Wertsachen aus den Gartenlauben zu entfernen und gegebenenfalls geeignete Sicherheits- und Überwachungstechnik einzusetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell