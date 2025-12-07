PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zahlreiche Gartenlauben aufgebrochen

Meiningen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 04.12.2025 zum Samstag, dem 06.12.2025 verzeichnete die Polizei gleich mehrere Einbruchsserien in insgesamt drei Kleingartenanlagen in Meiningen. So wurde zunächst am Freitag im Defertshäuser Weg sowie in der Werrastraße, am Samstag dann auch in der Dammstraße der Einbruch in jeweils mehrere Parzellen gemeldet. Hierbei gingen die bislang unbekannten Täter nahezu identisch vor. Die Eingangstüren der Lauben wurden teilweise mit roher Gewalt, teilweise auch mittels Werkzeug geöffnet. In den meisten Fällen wurde nichts entwendet. Worauf es die Täter abgesehen hatten, war nicht zu erkennen. In vereinzelten Fällen wurde das Fehlen von Werkzeug, Nahrungs- und Genussmitteln festgestellt, was wiederum in anderen Lauben unangetastet blieb. Wenngleich auch der Entwendungsschaden überschaubar blieb, so entstand doch bei jedem Angriff durch die nunmehr unverschließbaren Türen und Beschädigungen an den Lauben ein insgesamt beträchtlicher Sachschaden und den Pächtern ein großes Ärgernis in der Vorweihnachtszeit. Es wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet, sowie auch polizeiliche Präventivmaßnahmen veranlasst. Die Polizei rät Gartenpächtern, während der gewohnheitsgemäß schwach frequentierten Wintersaison insbesondere Wertsachen aus den Gartenlauben zu entfernen und gegebenenfalls geeignete Sicherheits- und Überwachungstechnik einzusetzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 09:44

    LPI-SHL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

    Suhl (ots) - In Zella-Mehlis wurde ein 43jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille, außerdem wurde ein verbotenes Messer festgestellt. Das Messer wurde beschlagnahmt und mit dem Radfahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Entsprechende Anzeigen gegen den Radfahrer wurden erstattet. Ebenfalls in Zella-Mehlis, musste ein ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:33

    LPI-SHL: Zeugen gesucht!

    Suhl (ots) - Sonntagmorgen gegen 3 Uhr wurden in Suhl in der Friedrich-König-Straße neben dem CCS vier stark alkoholisierte Männer mit diversen Verletzungen festgestellt. Auf Grund der Alkoholisierung und Sprachbarriere konnte bisher nicht ermittelt werden, was geschehen und wie es zu den Verletzungen gekommen ist. Wer hier Angaben zu einem möglichen Tatgeschehen machen kann, meldet sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl oder unter 03681-3690. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:30

    LPI-SHL: Zeugen in Suhl gesucht

    Suhl (ots) - In der Auenstraße 15 wurden am 25.11.2025 Beschädigungen an der Schranke des Außenfahrstuhls festgestellt. Für Informationen zum möglichen Verursacher melden sie sich bitte im Inspektionsdienst Suhl oder unter 03681-369-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren