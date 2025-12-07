Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ehrlicher Finder

Meiningen (ots)

Am Nikolaustag erschien ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in der Heinrich-Heine-Straße auf der Polizeidienststelle und erklärte, dass er am Vortag auf dem dortigen Parkplatz Bargeld gefunden habe. Dieses wolle er nun, da sich niemand meldete, als Fundsache abgeben. Das Geld wird dem Fundbüro zugeleitet. Der genaue Betrag und die Stückelung wären ein Hinweis, welchen der Verlierer geltend machen müsste, um sich als berechtigter Eigentümer zu legitimieren und wird daher nicht veröffentlicht. Auch wenn es sich nicht um einen besonders beträchtlichen Betrag handelte, ehrt das Abgeben des Geldes den ehrlichen Finder.

