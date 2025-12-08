LPI-SHL: Kamera und Wechselrichter gestohlen

Meiningen (ots) - Am Nikolaustag erschien ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale in der Heinrich-Heine-Straße auf der Polizeidienststelle und erklärte, dass er am Vortag auf dem dortigen Parkplatz Bargeld gefunden habe. Dieses wolle er nun, da sich niemand meldete, als Fundsache abgeben. Das Geld wird dem Fundbüro zugeleitet. Der genaue Betrag und die Stückelung wären ein Hinweis, welchen der Verlierer geltend machen müsste, um sich als berechtigter Eigentümer zu ...

mehr