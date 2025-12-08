LPI-SHL: Kamera und Wechselrichter gestohlen
Schmalkalden (ots)
Unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 01.09.2025 bis Sonntagmorgen ein Gartengrundstück in der Straße "Herrentälchen" in Schmalkalden. Sie entwendeten gewaltsam eine am Gartenhaus angebrachte Kamera und aus dem Inneren einen Wechselrichter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0317651/2025 entgegen.
