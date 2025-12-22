Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Großbrüchter (ots)

Wie am Sonntag, gegen 11.35 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Nordhäuser Straße zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Garten eines Einfamilienhauses und nahmen dort einen Mähroboter im Wert von mehr als 1200 Euro an sich. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute vom Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tathergang oder zur Täterschaft machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331059

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell