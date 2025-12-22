PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtsdekoration beschädigt

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Wie am Sonntagvormittag bekannt wurde haben derzeit Unbekannte in der Bahnhofstraße Teile einer Bedachung über den Zaun eines Grundstücks geworfen. Hierbei gingen auf der Grundstückseite mehrere Dekorationsartikel wie Blumengefäße, Lichterketten. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0330928

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

