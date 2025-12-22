Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden in Schule

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag 05.30 Uhr drangen derzeit Unbekannte über ein Nebengebäude in ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße gewaltsam ein. Im Gebäudeinneren verschafften sich die Täter sehr rabiat Zutritt zu mehreren Räumen und suchten nach Wertgegenständen. Vermutlich erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden, der zurückblieb, wird indes auf ein Vielfaches gegenüber dem Beutegut eingeschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331482

