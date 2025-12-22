PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher hinterlassen hohen Sachschaden in Schule

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montag 05.30 Uhr drangen derzeit Unbekannte über ein Nebengebäude in ein Schulgebäude in der Bahnhofstraße gewaltsam ein. Im Gebäudeinneren verschafften sich die Täter sehr rabiat Zutritt zu mehreren Räumen und suchten nach Wertgegenständen. Vermutlich erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden, der zurückblieb, wird indes auf ein Vielfaches gegenüber dem Beutegut eingeschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331482

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:40

    LPI-NDH: Fahrzeug nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

    Bad Langensalza (ots) - Der Fahrer eines Seat sollte am Sonntagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer bemerkte, dass er in den Fokus der Polizisten geraten ist, gab er Gas und versuchte sich so der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten dem Fahrzeug kaum folgen ohne andere Teilnehmer des Straßenverkehrs zu gefährden, da der Seat mit bis zu 130 km/h durch Bad Langensalza und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:39

    LPI-NDH: Weihnachtsdekoration beschädigt

    Lengenfeld unterm Stein (ots) - Wie am Sonntagvormittag bekannt wurde haben derzeit Unbekannte in der Bahnhofstraße Teile einer Bedachung über den Zaun eines Grundstücks geworfen. Hierbei gingen auf der Grundstückseite mehrere Dekorationsartikel wie Blumengefäße, Lichterketten. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz, leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 12:38

    LPI-NDH: Auto verunfallt - Polizei ermittelt

    Diedorf (ots) - Am Sonntag erhielt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Mitteilung, dass in Diedorf ein Pkw entwendet worden sein soll. Der Besitzer habe seinen Angaben nach dem Diebstahl seiner Jacke samt Fahrzeugschlüssel nach einem Weihnachtsmarkt besuch festgestellt. Anschließend sei auch das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden gewesen. Bei der Anfahrt zum Einsatzort konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug nahe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren