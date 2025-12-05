Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Sechs mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

Eifel / Luxemburg (ots)

In der Nacht von Montag, 1. Dezember, auf Dienstag, 2. Dezember, nahm die Polizei sechs mutmaßliche Kupferdiebe in Dasburg fest. Die sechs Männer, die zwischen 16 und 35 Jahren alt sind, waren gemeinsam in einem Fahrzeug unterwegs. In Dasburg wurden sie von der Polizei kontrolliert.

Im Rahmen der Überprüfungen und Ermittlungen erfuhren die Beamten, dass sich ein weiteres Fahrzeug der Gruppe in der Nähe befinden könnte. Kräfte der Luxemburgischen Polizei fanden dieses Auto abgestellt im Luxemburgischen Breidfeld. Im Fahrzeug befanden sich mehrere große Kabeltrommeln mit Kupferkabeln mit einem Durchmesser von etwa 5 Zentimetern, bei denen es sich um Diebesgut handeln dürfte.

Die sechs vorläufig Festgenommenen wurden am Mittwoch, dem 3. Dezember, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Bislang ist nicht bekannt, wo die Kupferkabel entwendet wurden. Aufgrund der Größe der Rollen und Kabel, ist davon auszugehen, dass diese aus einem Betrieb, von einer Baustelle oder von einer technischen Anlage in Luxemburg oder Deutschland entwendet wurden. Geschädigte werden gebeten, sich unter 0651 983-43390 bei der Kripo Trier zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell