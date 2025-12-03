PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 50. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 50. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 8. Dezember:

B419, Palzem; B50, Longkamp; B51, Konz; L47, Wehlen

Dienstag, 9. Dezember:

K134, Konz; Bitburg; A64, Pallien; B51, Oberstedem; L48, Thörnich; L103, Beuren

Mittwoch, 10. Dezember:

B51, Trier; A60, Prüm; B41, Weierbach; B51, Masholder; L28, Neunkirchen

Donnerstag, 11. Dezember:

L47, Wehlen; B41, Niederbrombach; Wittlich-Wengerohr; B53, Schleich; B50, Dudeldorf; B51, Bitburg

Freitag, 12. Dezember:

L55, Wittlich-Bombogen; B50, Kommen; A1, Mehren; Zell-Barl

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Trier
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren