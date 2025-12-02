Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidentin Anja Rakowski führt drei neue Dienststellenleiter ins Amt ein

Wittlich (ots)

Die Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Trier, Frau Anja Rakowski, hat am vergangenen Freitag, dem 28. November, drei neue Führungskräfte der Polizeidienststellen in Wittlich in ihr Amt eingeführt und deren Vorgänger verabschiedet.

Die Polizeipräsidentin begrüßte den neuen Leiter der Polizeiinspektion Wittlich, Herrn Polizeirat Matthias Pauly, den neuen Leiter der Kriminalinspektion Wittlich, Herrn Kriminaloberrat Andreas Thieltges und den neuen Leiter der Polizeidirektion Wittlich, Herrn Polizeidirektor Dominik Sienkiewicz in ihren neuen Dienststellen und Funktionen. Den bisherigen Leiter der Polizeidirektion Wittlich, Herrn Polizeidirektor Dietmar Braun, verabschiedete die Behördenleiterin mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt in den Ruhestand. Kriminaldirektor Patrick Niegisch, bisheriger Leiter der Kriminalinspektion Wittlich, und Polizeioberrätin Romy Berger, bisherige Leiterin der Polizeiinspektion Wittlich, verabschiedete sie lediglich aus ihrer bisherigen Position. Beide haben bereits neue Funktionen innerhalb des Polizeipräsidium Trier am Standort Trier übernommen und bleiben der Behörde erhalten.

Polizeidirektion Wittlich:

Polizeidirektor Dietmar Braun trat bereits Ende Oktober 2025 in den Ruhestand. Seinen Dienst bei der Polizei Rheinland-Pfalz begann er 1978 als Polizeiwachtmeister bei der Bereitschaftspolizei in Enkenbach-Alsenborn. Nach seiner Grundausbildung war er im Polizeipräsidium Mainz, dem Kreis Cochem-Zell und den damaligen Schutzpolizeiinspektionen Daun und Wittlich eingesetzt. Nach Abschluss seines Masterstudiums führte ihn sein Weg für mehrere Jahre als Leiter in die Polizeiinspektionen Bitburg und Trier, bevor er die Leitung der Polizeidirektion Wittlich übernahm.

Die Leitung der Polizeidirektion Wittlich übernahm Polizeidirektor Dominik Sienkiewicz im November 2025. Der 47-Jährige ist seit 26 Jahren Angehöriger der Polizei Rheinland-Pfalz. Zwischen 2007 und 2011 durchlief er verschiedene Abteilungen als Vorbereitung zum Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei, welches er 2013 erfolgreich abschloss. Im Anschluss leitete er zunächst den Stabsbereich 1 im Polizeipräsidium Trier und von 2017 bis 2023 dann die Polizeiinspektion in Wittlich. Im Anschluss war Dominik Sienkiewicz als Dozent und Fachgebietsleiter an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz tätig.

Polizeiinspektion Wittlich:

Polizeioberrätin Romy Berger startete ihre Karriere 1998 als Polizeianwärterin bei der Landespolizeischule Wittlich-Wengerohr, gefolgt von einer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei und dem Polizeipräsidium Koblenz. Sie schloss 2016 ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei ab und lehrte als Dozentin an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Seit Juli 2023 leitete Frau Berger die Polizeiinspektion Wittlich und wurde mit Wirkung zum 15. September 2025 mit der Leitung der Polizeidirektion Trier beauftragt. Polizeirat Matthias Pauly, der im Mai 2010 in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz eintrat, war nach Abschluss des Studiums an der Hochschule der Polizei zunächst Angehöriger der Bereitschafspolizei. Im Rahmen seiner Förderverwendung in Vorbereitung auf den Masterstudiengang war Pauly bereits in verschiedenen Funktionen im Polizeipräsidium Trier tätig. Nach Abschluss des Masterstudiums an der Deutschen Hochschule der Polizei lehrte er an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Kriminalinspektion Wittlich: Kriminaldirektor Patrick Niegisch ist seit 2001 Angehöriger der Polizei Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2006 wechselte er in die kriminalpolizeiliche Laufbahn, wo er in verschiedenen Fachkommissariaten und Sonderkommissionen ermittelte. Nach dem Masterstudium war er dreieinhalb Jahre als Dozent für Kriminalistik, Kriminologie und Kriminaltechnik an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz tätig. Von 2019 bis 2021 leitete er die Kriminalinspektion Trier und im Anschluss die Kriminalinspektion in Wittlich.

Kriminaloberrat Andreas Thieltges wurde im Mai 2005 als Polizeikommissaranwärter für das Polizeipräsidium Trier eingestellt. Nach dem Abschluss der Ausbildung und ersten Einsatzerfahrungen in der Bereitschaftspolizei wechselte er 2009 zur Kriminalpolizei. Im Jahr 2014 erhielt er die Zulassung zum Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er Dozent für Polizei- und Verwaltungsrecht an der Hochschule der Polizei. Hieran anschließend wurde ihm im Oktober 2010 die Leitung der Kriminalinspektion in Trier übertragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell