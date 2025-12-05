Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Hoher Besuch bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Bereits am heutigen 5.Dezember besuchte der Nikolaus die Polizeiinspektion Bad Bergzabern. In seiner Ansprache dankte er den Polizisten und Polizistinnen des Wechselschichtdienstes und der Ermittlungsdienste dafür, dass sie 24/7 ansprechbar und schon in zum Teil jungen Jahren bereit sind, große Verantwortung zu tragen. Zum Abschluss des netten Besuches wurde noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto geschossen und der weitere Austausch der "Steckbriefe" für die Zukunft beschlossen. Bei dieser Gelegenheit konnte er gleich den neuen stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, EPHK Jörg Dausch begrüßen.

