Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Politisch motivierte Straftat - Polizei sucht Zeugen

Artern (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße stellte ein Berechtigter an einem Werbeschild eines Hotels am Montag fest, dass durch derzeit Unbekannte auf dem Schild ein Hakenkreuz mit roter Sprühfarbe aufgebracht hatten. Das Symbol hatte die Größe von etwa 50 cm mal 50 cm. Die Tat soll sich in den Nachtstunden zwischen Sonntag und Montag ereignet haben.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein, die im Nachgang durch den Staatsschutz der Kriminalpolizei Nordhausen geführt werden. Hinwiese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0331876

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

