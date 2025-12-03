PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Pkw muss ausweichen und kollidiert mit Schutzplanke - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Samstag, 29. November, gegen 5 Uhr, kam es an der Abfahrt nach Lüchtringen zu einem gefährlichen Verkehrsvorgang. Ein 26-jähriger Mann aus Höxter war mit seinem Mitsubishi von Holzminden kommend unterwegs und bog von der K 46 nach links in Richtung Lüchtringen ab. Ihm kam ein unbekanntes Fahrzeug mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen, das mittig auf der Fahrbahn fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mitsubishi-Fahrer aus und prallte dabei gegen die Schutzplanke. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und bog links auf die K46 und fuhr weiter in Richtung Höxter fort. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Hinweise auf das entgegenkommende Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

