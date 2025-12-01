PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schild auf Verkehrsinsel umgefahren und geflüchtet

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg wurde an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring/Pyrmonter Straße auf einer Mittelinsel ein Verkehrszeichen umgefahren. Das Auto fuhr danach aber weiter.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Montag, 24. November, gegen 16 Uhr. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen grauen Opel Corsa gehandelt haben, gesteuert womöglich von einer älteren Dame. Die Frontscheibe des Fahrzeugs soll beschlagen gewesen sein, der Opel dürfte durch den Anprall im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt worden sein. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

