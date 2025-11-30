Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 2 Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Borgentreich (ots)

Am Freitag, den 28.11.25, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 49-jährige Beverungerin mit ihrem Pkw die vorfahrtberechtigte Ortsdurchfahrt (Mühlentor) von Körbecke in Fahrtrichtung Bühne. Plötzlich fuhr aus der untergeordneten Straße "Bockshof" ein Kettcar in die Straße "Mühlentor" ein. Dieses Fzg war mit zwei 5-jährigen Jungs besetzt. Obwohl die Autofahrerin noch stark abbremste, gelang es nicht einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich fuhren die Kinder gegen die rechte Seite des Pkw, so dass am Pkw als auch am Kettcar Sachschaden entstand. Beide Kinder wurden verletzt, wobei ein Kind sogar in ein Krankhaus verbracht werden musste.(MS)

