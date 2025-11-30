Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 3 Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B252

Brakel (ots)

Am Freitag, den 25.11.25, gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Brakeler mit seinem Pkw, Ford, die B252 aus Richtung Nieheim, in Richtung Brakel. An der Einmündung zur L825 wollte er nach links in Richtung Bellersen abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang einer entgegen kommenden 46-jährigen Warburgerin, welche die B252 mit ihrem Pkw, VW, aus Richtung Brakel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW wurde durch die Kollision gegen einen Lkw geschleudert, welcher auf der L825 gewartet hatte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 46-jährige Brakeler schwer. Die Fahrerin des VW und ihr 49-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Alle Verletzten wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt. Die Ostwestfalenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 3 Stunden gesperrt.(MS)

