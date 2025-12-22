Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Zigarettenautomatensprengung

Großberndten (ots)

Am Montag kam es um 4.25 Uhr in der Dietenborner Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte hatten mittels pyrotechnischer Erzeugnisse einen dort befindlichen Zigarettenautomaten gesprengt und das darin befindliche Bargeld sowie Tabakerzeugnisse an sich genommen. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des Beuteguts ist nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein.

Wer kann Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0331685

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell