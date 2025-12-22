PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Bleicherode (ots)

Im Bereich der Freiheitsstraße kam es am Montag, gegen 8.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Fußgängerin beabsichtigte nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Fahrbahn zu queren, stolperte vermutlich am Bordstein des Gehweg und kam zu Fall. Hierbei wurde die 88-Jährige von einer 80-jährigen Autofahrerin, welche die genannte Straße befuhr, erfasst. Die Passantin wurde hierbei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

