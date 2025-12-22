Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus
Bleicherode (ots)
Im Bereich der Freiheitsstraße kam es am Montag, gegen 8.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 88-jährige Fußgängerin beabsichtigte nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Fahrbahn zu queren, stolperte vermutlich am Bordstein des Gehweg und kam zu Fall. Hierbei wurde die 88-Jährige von einer 80-jährigen Autofahrerin, welche die genannte Straße befuhr, erfasst. Die Passantin wurde hierbei verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln zur genauen Unfallursache.
