Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Alkohol- und Drogenkontrollen

Aalen (ots)

Die Polizei verfolgt das ehrgeizige Ziel, dass keine Menschen mehr bei Unfällen schwerverletzt oder getötet werden. Leider kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von alkoholisierten oder unter Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrern. Aus diesem Grund wurden in der Woche vom 15.-21. Dezember im gesamten Präsidiumsbereich verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt. Im Ostalbkreis wurden insgesamt acht Verstöße unter Alkoholeinfluss (drei Straftaten, fünf Ordnungswidrigkeiten) sowie fünf Verstöße unter Betäubungsmitteleinfluss (eine Straftat, vier Ordnungswidrigkeiten) festgestellt. Im Rems-Murr-Kreis wurden zehn Verstöße unter Alkoholeinfluss (je fünf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) sowie fünf Verstöße unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (eine Straftat, vier Ordnungswidrigkeiten) sowie im Landkreis Schwäbisch Hall drei Verstöße unter Alkoholeinfluss (drei Straftaten) und zwei Verstöße unter Betäubungsmitteleinfluss (je eine Straftat und Ordnungswidrigkeit) registriert. Klar ist aber auch, dass die Dunkelziffer in diesem Feld sehr hoch ist und davon ausgegangen werden muss, dass nur ein geringer Teil der Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss aufgedeckt werden. Entsprechende Kontrollaktionen, insbesondere im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, werden daher weiterhin fester Bestandteil der polizeilichen Arbeit bleiben.

