POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft - Einbruch in Bäckerfiliale - Verkehrsunfall

Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft

Gegen einen 30-jährigen Mann ergab sich im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Verdacht, dass dieser in seiner Gaststätte im Rems-Murr-Kreis mit Betäubungsmitteln handelt. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen ergab sich gegen insgesamt 13 weitere Personen der Verdacht, ebenfalls Handel mit Betäubungsmittel zu treiben. Am Freitag, 19.12.2025 wurde der 30-jährige Tatverdächtige im Rahmen eines Betäubungsmittelgeschäfts vorläufig festgenommen. Bei ihm wurden ca. 100 Gramm Kokain, mehrere Ecstasy-Tabletten sowie diverse verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden. Der 30-jährige iranische Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei den Durchsuchungen der weiteren Tatverdächtigen in Fellbach, Leutenbach und Baltmannsweiler wurden Schreckschusswaffen, Bargeld, Betäubungsmittel samt Verpackungsmaterial, Feinwaagen und weitere Gegenstände, die auf den Handel mit Betäubungsmittel schließen lassen, aufgefunden. Die Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen und müssen nun mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.

Aspach: Einbruch in Bäckerfiliale

Am Montagmorgen, gegen 5:15 Uhr, wurde in der Hauptstraße festgestellt, dass eine unbekannte Person gewaltsam in eine Bäckerei-Filiale eingedrungen war. Die Filiale wurde durchsucht, jedoch wurde außer einer Schachtel Pralinen nichts entwendet. Der Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen an einer verglasten Schiebetür beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Fellbach: Vorfahrtsunfall

Gegen 10:30 Uhr am Montagmorgen wollte ein 88-jähriger Ford-Fahrer von einem Feldweg nach links auf die Rommelshauser Straße in Fahrtrichtung Fellbach einbiegen. Dabei übersah er eine 39-jährige Ford-Fahrerin. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

