Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle

Aalen (ots)

Lorch: Mercedes übersehen

Eine 41-Jährige setzte am Zollplatz mit ihrem Opel ein Stück zurück und übersah hierbei den Mercedes eines 44-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich am Samstag gegen 14.15 Uhr ereignete, entstand rund 13.000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb schlug im Parkhaus Remsdeck in der Bürgerstraße zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag eine Scheibe eines Firat ein. Anschließend entwendete er mehrere Gegenstände im Wert von rund 80 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Versuchter Automatenaufbruch

Am Montag gegen 0.40 Uhr versuchten zwei etwa 18-Jährige ein Zigarettenautomat aufzuhebeln, der im Bereich der Siemensstraße/Ecke Maybachstraße montiert ist. Dies gelang ihnen allerdings nicht, sodass sie in verschiedene Richtungen davonrannten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Ein Dieb entwendete am Sonntag, gegen 13 Uhr, aus einem vermutlich unverschlossenen Audi im Kälblesrainweg mehrerer Dokumente. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Stromkasten beschädigt

Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer streifte am Samstag gegen 21 Uhr beim Ausparken einen Stromkastenverteiler an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Er verursachte hierbei Schaden und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall aufgrund Alkoholisierung

Eine 28-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Samstag die Wilhelmstraße in Richtung Aalen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung kollidierte sie mit einem dort geparkten VW. Ein anschließender durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Aalen: Zusammenstoß

Ein 47-jähriger befuhr am Samstag gegen 16:15 Uhr mit seinem Lieferwagen den Roßbrunnenweg entgegen der erlaubten Fahrtrichtung. Zeitgleich wollte ein 35-jähriger Skoda-Fahrer aus einer dortigen Parklücke ausparken. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro entstand.

Bopfingen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 8 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem in der Lindenstraße, am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen/BAB7: Auffahrunfall

Auf der BAB7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen fuhr am Samstag gegen 11:45 Uhr ein 66-jähriger Audi-Fahrer auf einen VW eines 47-Jährigen auf. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

  • 21.12.2025 – 20:12

    POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Fahndung nach Einbrechern

    Aalen (ots) - Heute gegen 19:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Rienzhofenstraße einzubrechen. Dabei wurden sie von Anwohnern ertappt und flüchteten zu Fuß. Es handelte sich um 2 bis 3 Personen, dunkel gekleidet und mit Einbruchwerkzeug. Diese flüchteten über die Felder in Richtung Hochberg. Starke Kräfte der Polizei fahndeten im Bereich. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Leider verlief ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 13:10

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Waiblingen

    Aalen (ots) - Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen Gegen 11:10 Uhr ergeignete sich am Sonntag ein Verkehrusnfall in Waiblingen. Eine 81-jährige Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Mercedes GLA von der Saarstraße in die Jesistraße abbiegen. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und ihr Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:45

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Winterbach, Unfälle in Backnang und Weinstadt

    Aalen (ots) - Weinstadt: Bei Unfall leicht verletzt Am Samstag gegen 12:20 Uhr bog ein 23-Jähriger mit seinem Suzuki von der Schorndorfer Straße kommend nach links auf die Auffahrt der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ab obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Dies führte zum Unfall mit einem entgegenkommenden BMW. Dessen 28-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. ...

    mehr
