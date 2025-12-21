Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Winterbach, Unfälle in Backnang und Weinstadt

Aalen (ots)

Weinstadt: Bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 12:20 Uhr bog ein 23-Jähriger mit seinem Suzuki von der Schorndorfer Straße kommend nach links auf die Auffahrt der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ab obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Dies führte zum Unfall mit einem entgegenkommenden BMW. Dessen 28-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR.

Backnang: Unfallflucht im Parkhaus

Zwischen 12:30 und 13:55 Uhr hatte am Samstag ein 27-Jähriger seinen Seat Im Parkhaus Stadtmitte in der Grabenstraße auf dem Parkdeck 3B abgestellt. Als er zurückkam, bemerkte er, dass das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Zur Aufklärung der Unfallflucht werden die Videoaufzeichnungen des Parkhauses ausgewertet. Darüber hinaus werden Zeugenhinweise an das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 erbeten.

Winterbach: Wohnungseinbruch

Am Samstagabend drangen zwischen 17:00 und 21:00 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bussardstraße ein. Es wurde Bargeld entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell