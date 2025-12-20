Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten

Aalen (ots)

Gem. Hüttlingen - Sulzdorf: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten

Am Samstagabend gegen 17:50 Uhr befuhr eine 82-Jährige die Kreisstraße von Hüttlingen in Richtung Sulzdorf mit ihrem PKW Ford. Kurz vor Sulzdorf geriet sie in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden PKW VW, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Das Auto der 82-Jährigen schleuderte und überschlug sich, bevor es auf dem Dach liegen blieb. Die 82-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und der 64-Jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren aus Neuler und Hüttlingen waren mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, da anfangs gemeldet worden war, dass die 82-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt sei. Dies bewahrheitete sich jedoch nicht.

