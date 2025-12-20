PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten

Aalen (ots)

Gem. Hüttlingen - Sulzdorf: Mit PKW in den Gegenverkehr geraten

Am Samstagabend gegen 17:50 Uhr befuhr eine 82-Jährige die Kreisstraße von Hüttlingen in Richtung Sulzdorf mit ihrem PKW Ford. Kurz vor Sulzdorf geriet sie in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden PKW VW, der von einem 64-Jährigen gelenkt wurde, zusammen. Das Auto der 82-Jährigen schleuderte und überschlug sich, bevor es auf dem Dach liegen blieb. Die 82-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und der 64-Jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehren aus Neuler und Hüttlingen waren mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort, da anfangs gemeldet worden war, dass die 82-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt sei. Dies bewahrheitete sich jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 16:26

    POL-AA: UPDATE Murrhardt: Vermisster aufgefunden

    Aalen (ots) - Der Vermisste konnte durch den Polizeihubschrauber unweit des Seniorenheim in einem Garten liegend lokalisiert und in der Folge an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Suche ist somit beendet Ursprüngliche Meldung: Murrhardt: Vermisstensuche mit Hubschrauber Seit gegen 10:30 Uhr wird aus einem Seniorenheim in Murrhardt ein ca. 85 jähriger Mann vermisst. Dieser ist eigentlich auf einen Rollator ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 16:02

    POL-AA: Murrhardt: Vermisstensuche mit Hubschrauber

    Aalen (ots) - Seit gegen 10:30 Uhr wird aus einem Seniorenheim in Murrhardt ein ca. 85 jähriger Mann vermisst. Dieser ist eigentlich auf einen Rollator angewiesen, ist aber ohne diesen unterwegs. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Zurzeit ist die Polizei auch mit einem Hubschrauber auf der Suche nach dem Mann. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 11:12

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Einbruch

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall-Hessental: Unfall mit verletztem Radfahrer Am Freitag gegen 19:45 Uhr kam es an der Kreuzung Karl-Kurz-Straße / Eberhard-Heim-Straße zu einem Unfall. Ein 56-jähriger VW-Fahrer übersah einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, 63-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 1.200 Euro. Schwäbisch Hall-Hessental: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren