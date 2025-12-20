Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: UPDATE Murrhardt: Vermisster aufgefunden

Aalen (ots)

Der Vermisste konnte durch den Polizeihubschrauber unweit des Seniorenheim in einem Garten liegend lokalisiert und in der Folge an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Suche ist somit beendet

Ursprüngliche Meldung:

Murrhardt: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Seit gegen 10:30 Uhr wird aus einem Seniorenheim in Murrhardt ein ca. 85 jähriger Mann vermisst. Dieser ist eigentlich auf einen Rollator angewiesen, ist aber ohne diesen unterwegs. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Zurzeit ist die Polizei auch mit einem Hubschrauber auf der Suche nach dem Mann. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell