Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Nötigung

Aalen (ots)

Backnang: Unfall mit verletzten Personen

Am Freitag gegen 23:25 Uhr fuhr ein 43-jähriger Skoda-Fahrer auf der Weissacher Straße aus Richtung Allmersbach in Richtung Backnang. Er wollte links in die Heinrich-Hertz-Straße abbiegen und übersah einen entgegenkommenden 62-jährigen Mercedes-Fahrer. beim Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen in beiden Fahrzeugen leicht verletzt. Der Sachschaden belief sich auf ca. 20.000 Euro.

Murrhardt-Steinberg: Wohnungseinbrüche

Am Freitag zwischen 07:00 und 14:40 Uhr brachen unbekannte jeweils über die Hintertüre in beide Hälften eines Doppelhauses im Wacholderhof ein. Beide Hälften wurden durch die Täter durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Fellbach: Unfall mit verletzter Radfahrerin

Am Freitag gegen 16:38 Uhr kam es am Kreisverkehr Bühlstraße / Bruckstraße zu einem Unfall. Ein 45-jähriger Kia-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr eine dort fahrende 23-jährige Rennradfahrerin. Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.200 Euro.

Remshalden: Zeugen gesucht nach Nötigung auf der B 29

Am Freitag gegen 17:35 Uhr fuhr ein 24-jähriger Scania-Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße 29 in Richtung Aalen. An der Anschlussstelle Remshalden-Geradstetten fuhr ein bislang unbekannter Citroen-Fahrer vom Beschleunigungsstreifen mit nur 60 km/h auf den rechten Fahrstreifen, sodass der Lkw-Fahrer bremsen musste. Wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle bremste der unbekannte Fahrer des Citroen ohne erkennbaren Grund nahezu bis zum Stillstand, sodass der Lkw-Fahrer nur mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern konnte. Im Anschluss entfernte sich der Citroen mit normaler Geschwindigkeit in Richtung Aalen. Das Polizeirevier Waiblingen ermittelt in dem Sachverhalt und bittet Zeugen des Vorfalls um Meldung unter 07151 950422.

Urbach: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 14:00 und 20:15 Uhr brachen Unbekannte ein Fenster an der Gebäudeseite eines Wohnhauses in der Straße "Kahlharz" auf und durchsuchten das Wohnhaus. Es wurde Schmuck und Bargeld mit noch unbekanntem Wert entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 zu melden.

Schorndorf-Miedelsbach: Zeugensuche nach Unfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch, 16:00 Uhr bis Freitag, 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten BMW, der ordnungsgemäß im Bereich der Eisenbahnstraße geparkt war. Der Sachschaden am BMW belief sich auf ca. 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Waiblingen: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 15:00 Uhr wurde ein geparkter Mercedes, der auf dem Parkplatz neben der Tankstelle vor dem Remspark abgestellt war, durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Als die Fahrerin zu ihrem Mercedes zurückkam, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, dass ihr Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden sei. Die Fahrerin begab sich hiernach wieder zurück in den Remspark. Als sie dann wieder zu dem beschädigten Mercedes kam, war niemand mehr vor Ort. Der Schaden belief sich auf ca. 6.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet nun Zeugen des Unfalls, speziell den Mann, der die Fahrerin angesprochen hat, um Meldung unter 07151 950 422.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 11:00 und 19:00 Uhr brachen Unbekannte über ein Fenster auf der Rückseite in ein Einfamilienhaus im Dahlienweg ein. Das Haus wurde durchsucht und nach derzeitigem Stand Schmuck mit Wert im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell