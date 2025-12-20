Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Einbrüche

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit leichtverletzten Personen

Am Freitag gegen 23:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer die Ulmer Straße von der Hockbrücke in Richtung Unterkochen. Im Kurvenbereich kurz nach der Hochbrücke kam er ins Schleudern und schlug in eine Wegweisertafel und eine Betonwand ein. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Ursache des Unfalls war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen des Unfalls um Mitteilung unter 07361 5240.

Ellwangen: Unfall mit leichtverletzten Personen

Am Freitag gegen 18:25 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer den Verbindungsweg zwischen der Landesstraße 1060 und Rötlen. Kurz nach dem Schlierbachsee kam er durch einen Fahrfehler ins Schleudern und kollidierte mit einer entgegenkommenden 31-jährigen BMW-Fahrerin. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 18:50 und 19:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Im Holder" ein. Sie hebelten ein Terrassenfenster auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchten im Anschluss das Haus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck mit Wert im dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: weiterer Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 17:10 und 20:20 Uhr brachen Unbekannte auch in ein Wohnhaus im Vorstatter Berg ein. Die Täter schlugen eine Glasscheibe der Terrassentüre auf der Gebäuderückseite ein und durchsuchten das Haus. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Schmuck und Bargeld mit Wert im dreistelligen Bereich entwendet. Auch hier werden Zeugen gebeten, sich unter 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

