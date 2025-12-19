Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt - Pkw-Aufbruch - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Auto zerkratzt

Am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 21:15 Uhr wurde in der Straße Kirchplatz ein geparkter VW rundherum zerkratzt und hierdurch Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Korb: Pkw-Aufbruch

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 7:45 Uhr wurde im Merlotweg ein geparkter Mercedes aufgebrochen und aus diesem ein Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:40 Uhr und Donnerstag, 16:30 Uhr wurde in der Straße Körnle ein geparkter Audi von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Audi wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Sulzbach an der Murr-Bartenbach: Sekundenschlaf

Am Donnerstag befuhr gegen 14.50 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Dacia die Märchenstraße. Eigenen Angaben zufolge schlief er kurz ein, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. An seinem Auto entstand rund 10.000 Euro Schaden. Dieses musste abgeschleppt werden.

Aspach: Unfall beim Abbiegen

Ein 66-jähriger Ducato-Fahrer bog am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Dieselstraße nach links ab. Zeitgleich überholte ihn ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei 8000 Euro Schaden entstand.

Burgstetten: Von der Fahrbahn abgekommen

Im Neugreut kam am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Golf von der Straße ab. Hierbei beschädigte er einen Strommast sowie Verkehrszeichen. An seinem Pkw entstand rund 5000 Euro Schaden.

Fellbach: Unfall bei tiefstehender Sonne

Rund 9000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Eine 77-jährige Nissan-Fahrerin fuhr gegen 14.20 Uhr von einem Parkplatz in die Erich-Herion-Straße aus. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Ford, der von einem 24-Jährigen gelenkt wurde.

