POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Gaildorf: Auffahrunfall

Auf der B19 musste am Donnerstag gegen 12:45 Uhr aufgrund eines vorausfahrenden Fahrrads eine 66-jährige VW-Fahrerin abbremsen. Dies übersah ein 19-jähriger BMW-Fahrer und fuhr der Frau hinten auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Gegenverkehr

Eine 45-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 14:50 Uhr die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Hessental, als sie aufgrund von Ablenkung nach links in den Begegnungsverkehr fuhr und mit der linken Fahrzeugseite eines 19-jährigen BMW-Fahrers kollidierte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Bremsanlage abmontiert

Am Bahnhof in Schwäbisch Hall bei den Fahrradständern wurde am Donnerstag im Zeitraum von 17 Uhr bis 22:45 Uhr von einem angeketteten Fahrrad die hintere Bremsanlage komplett und von der vorderen ein Teil abmontiert. Des Weiteren wurde eine Satteltasche mitsamt Inhalt entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum aufgefallen ist, können sich unter der 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall mit Hinweisen melden.

Blaufelden: Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Donnerstag gegen 19 Uhr alleinbeteiligt in der Lange Straße und wurde hierbei verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,3 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Volksfestplatz auf den dortigen Parkplätzen im geschotterten Bereich wurde am Donnerstag zwischen 7:45 Uhr und 15:30 Uhr ein dort geparkter Opel durch einen Unbekannten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter 07951 4800 entgegen.

