PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Unfallflucht

Aalen (ots)

Gaildorf: Auffahrunfall

Auf der B19 musste am Donnerstag gegen 12:45 Uhr aufgrund eines vorausfahrenden Fahrrads eine 66-jährige VW-Fahrerin abbremsen. Dies übersah ein 19-jähriger BMW-Fahrer und fuhr der Frau hinten auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall im Gegenverkehr

Eine 45-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 14:50 Uhr die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung Hessental, als sie aufgrund von Ablenkung nach links in den Begegnungsverkehr fuhr und mit der linken Fahrzeugseite eines 19-jährigen BMW-Fahrers kollidierte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Bremsanlage abmontiert

Am Bahnhof in Schwäbisch Hall bei den Fahrradständern wurde am Donnerstag im Zeitraum von 17 Uhr bis 22:45 Uhr von einem angeketteten Fahrrad die hintere Bremsanlage komplett und von der vorderen ein Teil abmontiert. Des Weiteren wurde eine Satteltasche mitsamt Inhalt entwendet. Personen, welchen etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum aufgefallen ist, können sich unter der 0791 4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall mit Hinweisen melden.

Blaufelden: Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte am Donnerstag gegen 19 Uhr alleinbeteiligt in der Lange Straße und wurde hierbei verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,3 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Volksfestplatz auf den dortigen Parkplätzen im geschotterten Bereich wurde am Donnerstag zwischen 7:45 Uhr und 15:30 Uhr ein dort geparkter Opel durch einen Unbekannten beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei unter 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 14:50

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automat aufgesprengt, Trickdiebstahl

    Aalen (ots) - Murrhardt: Zigarettenautomat aufgesprengt Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde, haben bereits im Laufe der letzten Oktoberwoche unbekannte Täter mittels eines noch unbekannten Explosionsmittels einen Zigarettenautomaten in Uhlandstraße Ecke Schillerstraße aufgesprengt. Es wurden Waren im Wert von etwa 240 Euro entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Der Polizeiposten ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:42

    POL-AA: Ostalbkreis: Scheunenbrand - Spielautomaten beschädigt - Versuchter Einbruch - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: Spielautomaten beschädigt In einem Selbstbedienungsladen in der Friedhofstraße wurde am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr an einem Kinderspielautomaten das Münzfach aufgebrochen und daraus ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei jugendliche Personen den Raum und schlugen auf den Apparat ein. Hierdurch ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 08:38

    POL-AA: Ellwangen: Polizei und Ordnungsamt führten "Testkäufe" durch

    Aalen (ots) - Die Polizei führte am Dienstag, 16.12.2025 gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ellwangen sowie vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren Testkäufe in Lebensmittelgeschäften, Kiosken, Getränkehandlungen und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die Sensibilisierung des Verkaufspersonals auf bestehende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren