Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen: Polizei und Ordnungsamt führten "Testkäufe" durch

Aalen (ots)

Die Polizei führte am Dienstag, 16.12.2025 gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Ellwangen sowie vier Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren Testkäufe in Lebensmittelgeschäften, Kiosken, Getränkehandlungen und Tankstellen zur Überwachung der Jugendschutzvorschriften durch. Ziel war die Sensibilisierung des Verkaufspersonals auf bestehende Altersbeschränkungen und die damit einhergehenden Verbote der Abgabe von Alkohol, nikotinhaltigen Erzeugnissen und Tabakwaren an Jugendliche. Insgesamt wurden 24 Verkaufsstellen im Revierbereich von Ellwangen kontrolliert.

Leider kam es in 15 Fällen zum Verkauf von nikotinhaltigen Erzeugnissen und branntweinhaltigen Spirituosen an die minderjährigen Testkäufer (11x Alkohol, 4x nikotinhaltige Erzeugnisse), obwohl mittlerweile an vielen Kassen die Artikel mit Erwerbsfreigabe ab 18 Jahren mit einem Warnhinweis angezeigt werden, so dass die Beschäftigten an den Jugendschutz und die bestehenden Verkaufsverbote an Minderjährige eigentlich erinnert werden sollten.

Nach Abschluss der Testkäufe wurden die Verkäuferinnen und Verkäufer sowie die Filialleitungen über die Testkaufaktion informiert. Hierbei konnten dieses Mal leider nur 9 Verkaufsstellen für ihr richtiges Verhalten gelobt werden. Gegen die 15 Verantwortlichen bzw. Verkäufer, die das Jugendschutzgesetz missachteten, wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Teilweise wurden die polizeilichen Maßnahmen, insbesondere beim gesetzeskonformen Verhalten der Verkäufer, auch durch die anwesenden Kunden wahrgenommen. Hier kam es z.T. zu Bürgergesprächen und zu positiven Rückmeldungen der Bürger gegenüber den Polizeibeamten bezüglich der Umsetzung des Jugendschutzes.

Informationen zum Jugendschutz finden Sie beispielsweise auf dem Internetportal des Bundesfamilienministeriums unter: https://www.jugendschutz-aktiv.de/de/index

