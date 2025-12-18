Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Geldkassetten aufgebrochen und tätlicher Angriff

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Jugendlicher von Pkw erfasst

Ein 14-jähriger Jugendlicher stieg am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr an der Bushaltestelle Am Steig an der K2669 aus und lief hinter dem Bus auf die Fahrbahn um diese zu überqueren. Dort wurde er von einem 35-jährigen VW-Fahrer erfasst, welcher gerade am Bus vorbeifuhr. Der 14-Jährige wurde durch den Aufprall zu Boden geworfen und leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

Mainhardt: Geldkassetten aufgebrochen

Ein Dieb betrat am Mittwoch zwischen 02 Uhr und 03 Uhr eine Milchtankstelle im Nüßlenshof und brach die dortige Geldkassette auf. Aus dieser entwendete er einen zweistelligen Bargeldbetrag und entfernte sich anschließend. Gegen 02:45 Uhr begab sich vermutlich der gleiche Täter in einen Hofladen in Obermaibach und entwendete auch dort aus einer Geldkassette einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Täter trug einen Overall und schwarze Schuhe, hatte eine kräftige Statur, einen Vollbart und trug eine blonde Perücke. Der Polizeiposten Mainhardt nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07903 940016 entgegen.

Schrozberg: Tätlicher Angriff

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurde ein 46-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Wohnungsverweis und den Anweisungen der Polizei im Zusammenhang mit vorausgegangener häuslicher Gewalt nicht nachkam. Der Mann wehrte sich dagegen, bäumte sich auf und drohte den eingesetzten Kräften. Während seiner Verbringung zum Polizeirevier versuchte er, die Beamten zu treten und zu beißen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 46-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Ein 39-jähriger Seat-Fahrer übersah am Mittwoch gegen 17:45 Uhr bei einem Abbiegevorgang eine 51-jährige VW-Fahrerin. Die 51-Jährige befuhr die L1066 in Fahrtrichtung Feuchtwangen, als sie von dem 39-Jährigen übersehen wurde und es zum Zusammenstoß kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

