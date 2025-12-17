Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Korrekturmeldung zu Spiegelstreifer Frankenhardt

Fichtenau/Matzenbach: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7:30 Uhr wurde im Hahnenbergweg ein am Ortsrand geparkter Opel Astra durch eine unbekannte Person am Lack mit einem Schriftzug mutwillig zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten Hinweise zu dem Verursacher unter der 07962 379 zu melden.

Korrekturmeldung zu "Frankenhardt: Spiegelstreifer" vom 16.12.2025

Kreßbronn: Spiegelstreifer

Am Dienstag gegen 7:20 Uhr verstieß ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf der L1010 zwischen Bergertshofen und Gumpenweiler gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb dieser mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer am Außenspiegel kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Ursprungsmeldung vom 16.12.2025 14:31 Uhr

Am Dienstag gegen 7:20 Uhr verstieß ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf der L1066 bei Gründelhardt gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb dieser mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer am Außenspiegel kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

