POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Einbruch - Auto zerkratzt - Autofahrer versucht zu flüchten

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wilhelmstraße einen geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet - Kind leicht verletzt

Ein 47 Jahre alter Fiat-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 16:40 Uhr in den Kreisverkehr in der Schmidener Straße ein und übersah hierbei den Renault eines 40-jährigen Autofahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich der zehnjährige Mitfahrer im Renault leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 7:25 Uhr und 13:35 Uhr in der Paulinenstraße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Einbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Schlichtener Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde Modeschmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 11:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Hauptstraße einen geparkten Peugeot und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Auto zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr wurde ein Skoda Octavia, der auch dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße geparkt war, zerkratzt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Auenwald / Weissach im Tal: Autofahrer versucht vor Polizei zu flüchten

In der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht sollte der Fahrer eines VW zwischen Mittelbrüden und Unterbrüden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Beamten an das Auto herantreten wollten, fuhr der zunächst unbekannte Autofahrer in Richtung Weissach los und beschleunigte stark. In der Straße Lindenplatz in Unterweissach musste ein querender Fußgänger zur Seite springen, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. Schließlich stellte der Autofahrer den Pkw im Bereich der Straße Brüdenwiesen ab, anschließend setzten der Fahrer und sein Beifahrer die Flucht zu Fuß fort. Beide konnten kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung einer Kontrolle unterzogen werden. Der 35-jährige Fahrer des Pkw ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fußgänger, der in Unterweissach zur Seite springen musste, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

