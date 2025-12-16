Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Vellberg: Unfallflucht - Hinweise gesucht

Vermutlich zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen überfuhr der Fahrer eines Audi TT eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen in der Haller Straße. Anschließend entfernte er sich mit dem erheblich beschädigten Fahrzeug unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 43 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, den Audi mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung gesteuert zu haben. Die Polizei in Schwäbisch Hall versucht nun, den Unfallzeitpunkt genauer einzugrenzen. Bekannt ist, dass die Verkehrsinsel am Montag gegen 11.20 Uhr definitiv noch unbeschädigt war. Die Beschädigung wurde erst am Dienstag gegen 6 Uhr gemeldet. Kann jemand die Unfallzeit näher eingrenzen? Hat jemand den Unfall selbst bzw. den beschädigten Audi TT fahrend beobachtet? Hinweise werden unter Telefon 0791/4000 entgegengenommen.

Frankenhardt: Unfallflucht - Spiegelstreifer

Am Dienstag gegen 7:20 Uhr verstieß ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf der L1066 bei Gründelhardt gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb dieser mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer am Außenspiegel kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Worthingtonstraße wurde auf einem Parkplatz zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 9:30 Uhr ein geparkter Pkw des Herstellers Audi beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dieses Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubterweise. Insgesamt ist von einem Schaden von rund 1000 Euro auszugehen. Mögliche Zeugen können Hinweise unter der 07951 4800 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell