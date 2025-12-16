PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Vellberg: Unfallflucht - Hinweise gesucht

Vermutlich zwischen Montagabend und dem frühen Dienstagmorgen überfuhr der Fahrer eines Audi TT eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen in der Haller Straße. Anschließend entfernte er sich mit dem erheblich beschädigten Fahrzeug unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die ersten polizeilichen Ermittlungen führten zu einem 43 Jahre alten Mann, der im Verdacht steht, den Audi mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung gesteuert zu haben. Die Polizei in Schwäbisch Hall versucht nun, den Unfallzeitpunkt genauer einzugrenzen. Bekannt ist, dass die Verkehrsinsel am Montag gegen 11.20 Uhr definitiv noch unbeschädigt war. Die Beschädigung wurde erst am Dienstag gegen 6 Uhr gemeldet. Kann jemand die Unfallzeit näher eingrenzen? Hat jemand den Unfall selbst bzw. den beschädigten Audi TT fahrend beobachtet? Hinweise werden unter Telefon 0791/4000 entgegengenommen.

Frankenhardt: Unfallflucht - Spiegelstreifer

Am Dienstag gegen 7:20 Uhr verstieß ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf der L1066 bei Gründelhardt gegen das Rechtsfahrgebot, weshalb dieser mit einem 56-jährigen Ford-Fahrer am Außenspiegel kollidierte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu dem Verkehrsteilnehmer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Worthingtonstraße wurde auf einem Parkplatz zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 9:30 Uhr ein geparkter Pkw des Herstellers Audi beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dieses Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubterweise. Insgesamt ist von einem Schaden von rund 1000 Euro auszugehen. Mögliche Zeugen können Hinweise unter der 07951 4800 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 14:18

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw-Aufbrüche - Fensterscheibe eingeworfen - Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Remshalden-Geradstetten: Pkw-Aufbrüche Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurden in Geradstetten zwei Pkw aufgebrochen. In der Unteren Hauptstraße wurde eine Seitenscheibe eines Skoda eingeschlagen und aus diesem ein Geldbeutel samt mehrerer hundert Euro Bargeld entwendet. Im Drosselweg wurde die Seitenscheibe eines VW ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:01

    POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen zu Kontrollen auf Weihnachtsmärkten

    Aalen (ots) - Eine durchweg positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Aalen in Bezug auf die Einhaltung des bestehenden Waffen- und Messerverbots auf Weihnachtsmärkten. Im Zeitraum von Ende November bis Mitte Dezember, wurde das auf den Weihnachtsmärkten geltende Waffen- und Messerverbot in den Städten Schorndorf, Schwäbisch Hall und Schwäbisch Gmünd mit ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 07:34

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Auto zerkratzt

    Aalen (ots) - Weinstadt: Unfallflucht Am Montag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Benzstraße einen geparkten Subaru und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren